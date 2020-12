De Paul: “Via da Udine al momento giusto. Big? Penso alla Juventus, Real Madrid e PSG”

UDINE – Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di vari temi, tra cui il suo futuro in bianconero ed una eventuale cessione. Ricordiamo che l’argentino, la scorsa estate, era stato vicino al Leeds, squadra che milita in Premier League. Poi il trasferimento è saltato per vari motivi e alla fine non si è arrivati all’accordo finale sul contratto.

Ecco le sue parole a Sky: “Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova giocando un quarto o una semifinale di Champions League. Sono certo che prima o poi ce la farò anch’io, se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel momento, ma non voglio forzare nulla e andrò via da Udine al momento giusto.

Nella mia carriera ho avuto come compagni di squadra alcuni calciatori che erano capitani solo a parole, altri invece erano davvero un esempio per tutti. Come Messi, che guida la nazionale: è il più grande. Si impara molto accanto a lui, abbiamo un rapporto molto bello e quando segno mi manda sempre i suoi complimenti. Mi ha fatto fare un passo in avanti a livello mentale, mi spinge a migliorarmi sempre di più e a non accontentarmi mai.

Poi i sogni di Rodrigo De Paul, giocare in una big europea. “Le regine d’Europa? Penso subito al Bayern Monaco, ma non solo: anche il PSG ha una qualità pazzesca. Poi ci sono le solite squadre come Barcellona (che ha sempre in uomo in più, Messi, è come se giocassero in 12), poi Real Madrid e Juventus”. Il trasferimento di De Paul, almeno a gennaio, appare ormai improbabile. Vedremo se la prossima estate l’argentino troverà una sistemazione e se la società verrà soddisfatta a livello di cifre (si parla sempre dei soliti 35 milioni di euro).