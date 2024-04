News Udinese | De Rossi recupera Mancini: ancora in dubbio Azmoun

Il tecnico dei giallorossi recupera per domani e quindi per domenica un tassello fondamentale della propria retroguardia

Prima della trasferta del BluEnergy, gara delicata anche per l'Udinese, la Roma è chiamata al big match europeo contro il Milan. La squadra di Daniele De Rossi affronterà quella di Stefano Pioli nel primo round valido per i quarti di finale di Europa League .

I giallorossi arrivano alla sfida sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria del derby della Capitale contro la Lazio. In più, recuperano una pedina fondamentale nel proprio scacchiere tattico. Gianluca Mancini sarà infatti a disposizione per la sfida di giovedì, e quindi per quella di domenica, dopo esser uscito un po' acciaccato dall'ultima partita e aver saltato gli allenamenti dei giorni precedenti. In dubbio invece Sardar Azmoun, ancora alla prese con il lavoro personalizzato e quindi verso il forfait in coppa.