News Udinese | La Dea pensa a due bianconeri per sostituire Scalvini

L'Atalanta ha messo nel mirino due centrali in forza ai friulani per sostituire Giorgio Scalvini, out per l'infortunio al ginocchio

Riccardo Focolari Redattore 6 giugno - 15:47

Un fulmine a ciel sereno sia per l'Atalanta sia per l'Italia, a poco più di una settimana dal debutto agli Europei. Martedì pomeriggio, Giorgio Scalvini si è sottoposto a un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Un'operazione che tra riabilitazione e recupero traduce i tempi in circa sei mesi, motivo per il quale l'Atalanta dovrà intervenire sul mercato andando a prendere almeno due centrali di difesa.

Uno dei nomi usciti negli ultimi giorni, potrebbe essere quello di Huijsen. Ma solo come contropartita in un ipotetico scambio per Koopmeiners. È per questo che la Dea starebbe guardando anche in casa Udinese. Bijol e Perez sono due profili che piacciono molto a Gasp, il quale avrebbe già avallato il trasferimento.