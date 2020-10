Debutta domenica l’Away Kit dedicato ai Fogolârs Furlans

In occasione della ripresa del campionato dopo la sosta per la nazionale Udinese Calcio ha voluto che, in occasione del match di domenica contro il Parma, i nostri ragazzi scendano in campo indossando l’Away Kit dedicato al Friuli e ai Fogolârs Furlans di tutto il mondo.

Inoltre saranno trasmessi sui maxi schermi i video arrivati dai Fogolârs di tutto il mondo che hanno ricevuto il cofanetto speciale con la maglia e la lettera del Paron Gianpaolo Pozzo a simbolo assoluto del legame viscerale tra l’Udinese e friulani in ogni angolo del mondo.

Inoltre, grazie alla collaborazione con PromoTurismoFVG un tifoso residente all’estero potrà vincere un viaggio di una settimana per due persone in Friuli Venezia Giulia (per partecipare è sufficiente registrarsi a https://udinese.unmondodipassione.it/ )

Un’iniziativa che, in tandem con la maglia dedicata realizzata da Macron in tessuto ecosostenibile, ha riscosso grande successo tra i friulani all’estero che, in un periodo particolare, si sono sentiti ulteriormente vicini alla propria terra