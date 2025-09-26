Sassuolo-Udinese | I ballottaggi dei bianconeri: il punto attuale

Manca sempre meno alla gara contro i neroverdi e Runjaic deve sciogliere gli ultimi dubbi prima della trasferta

Potrebbe essere uno scontro diretto a tutti gli effetti quelli tra Sassuolo e Udinese. Le due squadre sono partite bene in campionato e vogliono confermarsi ottenendo più punti possibili.

Runjaic ha ancora dei dubbi sulla formazione titolare da comunicare Domenica mattina. Ecco i ballottaggi attuali

Il primo duello è ormai il più classico di tutti. Kamara (55%) e Zemura (45%) si contendono una maglia da titolare. L’esterno ivoriano è tranquillo anche se le sue prestazioni hanno lasciato intravedere un calo che può e deve essere sanato. Zemura invece non vorrebbe più essere l’occasionale sostituzione e vorrebbe trovare più spazio.

In attacco, data l’assenza di Bravo a causa delle nazionali, Zaniolo (60%) e Buksa (40%) sono in ballottaggio. L’ex Galatasaray è in netto vantaggio visto il goal in Coppa Italia e servono più le sue qualità tecniche per affiancare Davis che la fisicità di Buksa.