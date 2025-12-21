Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.
Udinese-Fiorentina | Le formazioni ufficiali del match al Franchi
Udinese-Fiorentina | Le formazioni ufficiali del match al Franchi
Il tempo è scaduto e ora mister Runjaic e mister Vanoli hanno scelto in via definitiva gli 11 titolari per il match di oggi
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.
