Udinese – I ballottaggi del giorno in vista del match di Sabato: il punto

Mister Runjaic vuole vederci chiaro in vista del derby di Sabato, valido per il 28esimo turno di Serie A: ecco i ballottaggi attuali

Manca sempre meno al match contro gli scaligeri. Una partita non proprio di transizione, bensì si tratta di una prova di valore in cui i bianconeri capiranno quali traguardi raggiungere per completare la stagione. Mister Runjaic non vuole farsi trovare impreparato, pertanto andiamo a vedere gli attuali ballottaggi. Il posto da titolare del portiere è ormai una cosa sicura.