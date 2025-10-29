Juventus-Udinese | Chiellini sul momento delicato della Vecchia Signora

"Attualmente non ci sono accordi ufficiali, ma penso che Spalletti sia un ottimo allenatore, un tecnico sul quale non c'è molto da aggiungere. " Giorgio Chiellini si è così espresso ai microfoni di DAZN, prima della partita Juventus-Udinese , che si svolge nell'ambito della nona giornata di Serie A 2025-26. Il dirigente bianconero ha toccato vari argomenti, iniziando dall'allontanamento di Igor Tudor e dal suo probabile successore, Luciano Spalletti, che sembrerebbe aver accettato un contratto di otto mesi, con un rinnovo automatico di due anni in caso di accesso alla prossima Champions League, con la squadra bianconera. Di seguito sono riportate tutte le affermazioni di Chiellini .

"Ritengo che Igor meriti di essere ringraziato perché ha svolto un lavoro significativo. L'anno scorso è arrivato, ha ottenuto risultati brillanti e ci ha qualificati per la Champions quando non era affatto scontato. È evidente che se abbiamo preso una decisione simile è perché riteniamo sia necessaria e condivisa per ripartire, in quanto siamo convinti che questa squadra possa avere un buon rendimento nel campionato e che ci fosse esigenza di un cambiamento. "