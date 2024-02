Udinese – Delneri: “La squadra gioca bene, ma so qual è il problema…”

Gigi Delneri è tornato a fare il punto sull'Udinese e sulla stagione che sta vivendo la società di Gabriele Cioffi. Il pensiero è positivo, ma ci sono sicuramente dei problemi che vanno limati e migliorati per poter trovare il vero obiettivo della squadra: la salvezza. Ecco le sue dichiarazioni sul team.

"Sta cercando delle linee guida importanti e come concetto di gioco col Monza l’ha centrata, anche perché non ho visto una squadra ferma, ma è logico che era importante vincerla. La situazione che sta gravando, e che si sta portando dietro, è data da tutti quei punti buttati via nei finali, e adesso pesa".