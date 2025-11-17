Luigi Delneri, ex allenatore dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista parlando della squadra bianconera: "Il risultato è positivo dopo undici partite. Se guardiamo a dove si trovano Atalanta e Fiorentina, non c'è motivo di lamentarsi. Resta però la possibilità di migliorare, specialmente in alcuni aspetti chiave. Uno di questi è la mentalità. A tal proposito, osservo il Bologna di Italiano che arriverà sabato a Udine, presentandosi come un gruppo solido".
udinese
Udinese News – Delneri: “La squadra ha bisogno di…” Le parole dell’ex
"Il Bologna gioca bene come squadra, oltre che individualmente, mentre l'Udinese può migliorare, pur mostrando segni di forza. Penso che Runjaic abbia trovato il giusto assetto. Zaniolo e Davis si comprendono a vicenda e sanno collaborare in gioco. La sconfitta contro la Roma è stata utile, intesa come un modo di perdere che ha portato a creare diverse opportunità. Sarebbe utile dare maggiore valore al possesso palla, incrementandolo un po’. Si potrebbe rinforzare il centrocampo con una coppia come Karlstrom e Piotrowski, spostando Atta vicino a Zaniolo e volto quindi a un 3-4-2-1. Zanoli deve integrarsi meglio; giocando più alto potrebbe essere più incline a spingere".
"L'Udinese ha bisogno di un leader carismatico che pensavo potesse essere Solet. Il francese, però, a volte sembra non rendere sufficientemente nei momenti cruciali. Per questo motivo non può esser visto come un leader. Zaniolo? Spero che riesca a raccogliere l'eredità di Thauvin. All'Udinese manca la personalità del francese. Zaniolo ha il potenziale per essere un leader dal punto di vista tecnico. Qui ha trovato l'ambiente adatto per un rilancio definitivo". Le ultime di mercato: I Pozzo cedono la società? Novità clamorose <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA