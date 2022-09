News Udinese | Dentro o fuori Cioffi: bianconeri ultima spiaggia?

L'ex tecnico dei bianconeri sta faticando a trovare continuità di risultati a Verona. Contro i friulani potrebbe giocarsi l'ultima chance

Redazione

Dopo poco più di un mese l'avventura di Gabriele Cioffi, come allenatore dell'Hellas Verona, potrebbe essere giunta agli sgoccioli. La sua squadra viene da due sconfitte nelle ultime due partite, frutto di zero gol fatti e 4 subiti. La squadra fatica in vari ambiti del gioco e questo non si può imputare solo alla svendita di giocatori in estate. Quello che preoccupa di più la società gialloblù è la totale mancanza di idee e di carattere, entrambi caratteristiche viste nel Monza di Stroppa, poi esonerato.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, la panchina di Cioffi non è più così solida: il presidente dei veneti Setti starebbe infatti valutando la possibilità di un cambio di panchina. Stesso metodo utilizzato l'anno scorso, quando a Deulofeu successe Tudor. In quel caso il cambio in panchina ha portato a risultati insperati, ma la qualità della rosa era nettamente superiore (basti pensare alla partenza in toto del terzetto d'attacco titolare).

I possibili sostituti

La dirigenza gialloblù starebbe pensando all'ingaggio di Andreazzoli o alla promozione di Bocchetti, oggi in sella alla Primavera. Il direttore sportivo Marroccu, invece preferirebbe puntare su Davide Ballardini, con cui ha già lavorato ai tempi del Genoa e con cui ha raggiunto una salvezza tranquilla. Tutto dipenderà dai prossimi impegni. Ironia della sorte, sarà proprio l'Udinese l'artefice del suo destino, squadra che ha lasciato proprio questa estate. I bianconeri arriveranno a questa partita con uno stato di forma diametralmente opposta e sarà un grande banco di prova gialloblù, per mostrare quanto meno dei segnali di crescita sia a livello tecnico che caratteriale.