Udinese – Depositato il bilancio 23/24: rosso per diversi milioni di euro

Depositato in questi istanti il bilancio valido per la stagione 23/24. Messo a referto un rosso per diversi milioni di euro. Tutti i dettagli

L'Udinese proprio in questi istanti ha depositato il bilancio valido per l'ultima annata. Il rischio retrocessione ha avuto un suo peso, visto che dopo diverse stagioni si registra un rosso che non fa mai piacere. Per l'esattezza i bianconeri sono in negativo per ben 11 milioni di euro. Non un dramma, visto che la società resta in super salute ed anzi vanta un patrimonio netto di ben 112 milioni di euro ed un EBIDTA di 50 milioni. Dati che mostrano la solidità di un club oramai storico del nostro calcio.