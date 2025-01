Udinese – Un derby tutto da conquistare: cosa aspettarci dal match

Già all'andata si è visto quanta adrenalina ci sia in un derby. Un risultato che ha lasciato tante emozioni: la squadra di Di Francesco si era imposta per 3 a 2 sulla formazione di Runjaic . La pressione a tutto campo combinata con la cattiveria agonistica hanno premiato i lagunari.

Queste stesse "carte" verranno utilizzate nuovamente in questo derby di ritorno che si terrà domani. La filosofia di Di Francesco non tramonta mai. La pressione uomo su uomo, il baricentro alto della squadra sono gli aspetti principali di cui il Venezia non si è mai privato. In un derby che tatticamente potrebbe presentarsi come "a specchio", tutto ciò potrebbe essere messo in risalto.