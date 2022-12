Udinese / Deulofeu si è allenato in gruppo! Le condizioni del catalano

L'attaccante spagnolo è tornato ad allenarsi con la squadra dopo l'infortunio al ginocchio rimediato durante la sfida contro il Napoli

Il 10 è tornato. Il giorno dopo che la sua Spagna ha lasciato il Mondiale dopo la sconfitta con il Marocco, ecco che si rivede correre nei campi del Bruseschi l'uomo più importante della compagine friulana. Il fantasista ex Barcellona è la stella di questa squadra e per continuare un certo tipo di processo evolutivo, Sottil ha bisogno che i suoi uomini siano guidati sul campo dalle giocate di Deulofeu. Anche se non segna, il diez è troppo importante nei meccanismi tattici dei friulani: è l'uomo in grado di accendere in qualsiasi momento la scintilla.

Dopo lo spavento occorso al Maradona, Deulofeu è tornato. Per il catalano solo qualche giro di campo, giusto per dimostrare che il peggio è alle spalle e che è lecito attendersi il suo rientro in campo tra un mese, quando alla Dacia Arena arriverà l'Empoli. Per lui e per gli altri lungodegenti il ritorno sarà graduale e scandito da percorsi diversi, studiati singolarmente per ogni giocatore.

Le condizioni degli infortunati — Per tornare ad essere la formazione ammazza big che tanto aveva impressionato in questo avvio, serve al tecnico piemontese ritrovare quelle pedine insostituibili che hanno dovuto cedere il passo agli infortuni. Nei prossimi giorni potrebbe essere il turno del reintegro di Nuytinck, pronto a riaggregarsi al gruppo, mentre la prossima settimana dovrebbe toccare a Udogie e Makengo. Infine sarà la volta di Becao.