News Udinese, allarme Deulofeu: arrivano pessime novità sullo spagnolo

Non ci sono buone notizie sulle condizioni di Gerard Deulofeu . Il numero dieci spagnolo è sparito dai radar friulani dalla sosta per il Mondiale. L'operazione di rinforzo al ginocchio dopo l'infortunio del Maradona lo ha costretto a lungo ai box e il recupero procede decisamente al rilento.

Lo spagnolo era atteso in campo per inizio maggio, o almeno questa era la speranza della società. Per rivederlo in campo tra poco più di un mese, vista la lunghissima assenza, Deulofeu dovrebbe essere già al lavoro al Bruseschi, dove in questi giorni c'è l'open day per i media da tutto il Mondo.