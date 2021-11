Notizie Udinese – Deulofeu carica la squadra: ”In arrivo 8 finali”

L'attaccante dell'Udinese, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto suonare la carica

Dopo la bella ed importante vittoria contro il Sassuolo, l' Udinese vuole ripetersi anche nel posticipo di lunedì. Il successo in trasferta manca da più di due mesi. La sosta ha dato la possibilità ai bianconeri sia di ricaricare le energie, ma anche di assimilare meglio i meccanismi del nuovo modulo. Spetterà poi a Gotti , di partita in partita, scegliere la difesa a tre o quella a quattro. Si sta per entrare nella parte cruciale della stagione. Ogni passo falso può rivelarsi fatale. Per questo motivo, Gerard Deulofeu ha voluto suonare la carica. Ecco il suo post.

Da qui a Natale, l'Udinese affronterà otto match importantissimi. Servirà il massimo impegno e concentrazione di tutti. Gerard Deulofeu, da vero leader, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per caricare la squadra. Queste le sue dichiarazioni. '' Arrivano 8 partite molto importanti a partire da questa settimana e fino a Natale. Abbiamo bisogno della massima concentrazione e di un livello di requisiti molto alto per affrontarle. Iniziamo con il Torino e poi andiamo avanti''. Di seguito il post dello spagnolo.

Andiamo a vedere nel dettaglio, quali squadre affronterà l'Udinese in queste otto gare. Si parte lunedì contro il Torino. Domenica prossima (28 novembre) alle 12:30 sarà il turno del Genoa, mentre successivamente i friulani voleranno all'Olimpico per affrontare i biancocelesti di Sarri nel turno infrasettimanale. Nel posticipo del sedicesimo turno, ci sarà la partita contro l'Empoli. Cinque giorni più tardi (11 dicembre), la Dacia Arena ospiterà i ragazzi di mister Pioli. Il 14 dicembre sono in programmai trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Crotone. Non finisce qui. Negli ultimi due incontri prima di Natale, l'Udinese affronterà il Cagliari in trasferta e la Salernitana in casa. Saranno trenta giorni di fuoco. Nel frattempo, Pierpaolo Marino ha messo nel mirino diversi obiettivi. I nomi <<<