News Udinese – Deulofeu: “Ecco quello che sto facendo per tornare…”

"Felici 127 anni Udinese. La passione è la nostra forza. Tutti quelli che hanno indossato la maglia bianconera sanno cosa significa questo club. Sono orgoglioso di difenderlo ogni giorno e lavoro come un pazzo per farlo di nuovo in campo. È un grande privilegio condividere la storia con queste leggende. Brindiamo per molti altri anni".