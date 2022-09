Udinese | Deulofeu: “Io e la mia famiglia ci sentiamo benissimo a Udine”

L'attaccante spagnolo ha rilasciato una breve intervista a margine del Friuli Doc, dove ha parlato del momento che sta vivendo la squadra

Redazione

Dopo essere stato al centro delle voci di mercato e dopo aver iniziato la stagione un po' sottotono, ora Gerard Deulofeu è pronto a riprendersi in mano l'Udinese. Nelle ultime tre vittorie dei friulani si è rivisto il vero 10, quello in grado di fare la differenza sia tecnicamente che caratterialmente. Non a caso son arrivati i tre punti in tutte e tre le occasioni. Il gol ancora gli manca, ma vedendo come sta giocando, pare solo una questione di tempo. Nel mentre pensa a far segnare gli altri.

Ieri in occasione del Friuli Doc, evento sponsorizzato dai bianconeri, Gerard Deulofeu ha rilasciato delle breve dichiarazioni dove ha raccontato il suo amore per Udine e per l'Udinese. L'attaccante spagnolo ha esordito parlando dell'inizio della stagione bianconera e del rapporto con il nuovo tecnico: "Sono molto contento e orgoglioso di Sottil. Io e la mia famiglia ci sentiamo benissimo a Udine, siamo molto contenti di vivere qui". Ecco di seguito le sue parole.

Le parole dello spagnolo

Il fantasista ex Watford ha proseguito l'intervista raccontando dell'entusiasmo che si respira in questo avvio nell'ambiente bianconero: "La gente di Udine merita una squadra all'altezza delle sue aspettative. I risultati vengono dal lavoro, dalla personalità, dalla mentalità vincente. Questo non si negozia, e vogliamo farlo capire ai tifosi. Sono i risultati che rimangono". Parole da leader per Deulofeu, sempre più al centro del progetto tecnico di Sottil che gli ha affidato le chiavi della squadra. Poi una chiosa sul gol che ancora non è arrivato in questo avvio di stagione: "Sono al 100% e voglio che la squadra vinca e che arrivino risultati. I punti si ottengono insieme e io continuerò a correre". Cambiando rapidamente discorso, torniamo alla prima squadra. Il team bianconero deve difendersi dagli assalti che riguardano Beto. Possibile una cessione il prossimo Gennaio <<<