Udinese / Deulofeu si esalta nel post partita: “Orgoglioso dei miei compagni!”

intervenuto ai microfoni di DAZN lo spagnolo ha esaltato i suoi compagni e la grande prestazione della squadra che è tornata al successo

Torna alla vittoria la squadra di Cioffi . Lo fa nel migliore dei modi giocando un gran calcio e convincendo. Dopo le ottime prestazioni finalmente arriva anche il risultato un 2-1 maturato nei primi 13 minuti . Con gli uomini di Cioffi che mettono in campo fin da subito quello che il mister ha chiesto durante la settimana. Prestazioni di alto livello di molti dei bianconeri con Pereyra che si dimostra ancora una volta fondamentale per i ritmi e le geometrie della squadra. Ma andiamo a sentire le parole di uno de grandi protagonisti di questo match .

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita Gerard Deulofeu è apparso particolarmente entusiasta: "Vittoria importantissima perché questa partita era fondamentale per il nostro percorso e alla fine abbiamo gestito bene la gara e cosi fa una squadra Una squadra che ha bisogno di punti e gestisce la partita per portare i tre punti a casa". Deulofeu quando gli è stato chiesto di cosa fosse più orgoglioso ha risposto così "Sono orgoglioso dei miei compagni perché stiamo tutti lottando molto e abbiamo fatto un cambio di allenatore il nostro è uno spogliatoio fatto di tante diverse nazionalità. Ci sono giocatori giovani che stanno crescendo e noi da giocatori con esperienza stiamo costruendo una squadra apposta per finire questo percorso e questi tre mesi nella forma migliore possibile" Poi ha voluto fare una dedica speciale dopo l'ottavo timbro stagionale "Il gol lo dedico alla mia famiglia che sempre mi ama e capiscono il lavoro che faccio durante la settimana per preparare la partita. Adesso dopo la vittoria e dopo il gol è il momento di farli festeggiare e magari andare al ristorante a fare un po' di festa quindi dedico questo gol e questa vittoria a loro"