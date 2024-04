News Udinese / Deulofeu: “Grazie Gabri per la tua motivazione”

Dopo le parole critiche di Success c'è a chi ha voluto ricordare con affetto il trascorso di Cioffi sulla panchina friulana. Gerard Deulofeu ha voluto personalmente ringraziare il tecnico toscano per il suo lavoro all'Udinese. Dopo l'ufficialità dell'esonero, lo spagnolo ha scritto un messaggio sul suo profilo social per il tecnico toscano. "In questo tuo secondo periodo non sono riuscito a essere lì dentro con tutta la squadra, una cosa difficile da accettare. Grazie Gabri per la tua passione e la motivazione che hai messo. Adesso tocca a noi dare tutto". Ha concluso così il 10 bianconero che ha chiamato a raccolta ora la squadra per evitare la retrocessione.