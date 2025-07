News Udinese – Deulofeu incoraggia i ragazzi per la nuova stagione

Gerard Deulofeu ha incoraggiato i ragazzi in occasione della presentazione della nuova maglia per la stagione 2025/2026

Anche dopo anni dalla sua ultima presenza in bianconero, Gerard Deulofeu continua a dimostrare il suo affetto per il destino della squadra e per i suoi colori. Le ultime notizie di mercato: Affare fatto con il Lecce? Un top della difesa in arrivo <<<