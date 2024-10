Udinese – Da Deulofeu a Kristensen: sono 7 i giocatori indisponibili

Ad oggi sono sette i calciatori dell'Udinese ancora out dal campo da gioco e che non vedono l'ora di fare la differenza e soprattutto poter tornare sul rettangolo verde. Ora non possiamo fare altro che annotare quei calciatori che non possono scendere sul campo da gioco.

Il primo è Gerard Deulofeu che è tornato a lavorare con il pallone, ma è ancora out a data da destinarsi. Out anche Alexis Sanchez che non tornerà prima di due settimane, stesso tempo per Pizarro, Payero, Giannetti e Kristensen. Unico calciatore pronto per rientrare già con il Lecce dovrebbe essere Hassane Kamara. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato <<<