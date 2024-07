News Udinese | Deulofeu: “Lavoro per tornare ad aiutare i miei compagni”

Lo spagnolo è venuto in Austria per stare vicino alla squadra e di questo ha parlato tramite il suo profilo Instagram

Gerard Deulofeu non vuole perdere un minuto del ritiro dei bianconeri. Lo spagnolo è stato infatti avvistato nel ritiro dell' Udinese a Bad Kleinkircheim. L'attaccante catalano, ancora alle prese con la riabilitazione dall'infortunio, ha espresso le sue sensazioni in una storia pubblicata sul proprio profilo Instragram.

"Due giorni in Austria con i ragazzi mi danno forza per vedere più vicino l'obiettivo, anche se non è facile guardare loro fare ciò che è la nostra bellissima passione. Mentre io sono costretto a star fuori continuando ad avere tanta pazienza. Proseguiamo nel lavoro per tornare, un giorno, ad essere lì a godere con loro tutti assieme."