Udinese | Deulofeu: “Il mio obiettivo è aiutare la mia squadra a vincere”

L'attaccante spagnolo è tornato in Spagna, dove ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo Marca

Redazione

Il valore aggiunto di questa squadra è sicuramente Gerard Deulofeu. Il fantasista spagnolo non ha ancora trovato la via del gol in questo campionato, ma le sue giocate e le sue prestazioni hanno ispirato tutto il reparto offensivo bianconero (4 assist nelle ultime 7 partite). Ora, il numero 10, tornato in patria dopo i due giorni liberi concessi da Sottil, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo Marca. Il calciatore si è raccontato senza filtri, spiegando questa sua metamorfosi da seconda punta a trequartista totale.

Trasformato negli ultimi tempi in un fantasista atipico, Deulofeu si è affermato come leader di un'Udinese che ha segnato il miglior avvio di stagione dal 2000. La scorsa stagione hai segnato 13 gol e in questa stagione hai già sei assist in otto partite "È un momento magico a cui bisogna dare molto valore. Non vedevo questa atmosfera o lo stadio così pieno da molto tempo. Dobbiamo goderci il ​​momento e continuare a lottare per continuare a crescere. Pensare all'Europa sarebbe sbagliato. Per prima cosa bisogna infondere una mentalità vincente nella rosa".

Deulofeu su Sottil

L'ex attaccante del Barcellona ha poi proseguito parlando delnuovo tecnico che pare aver dato nuova linfa alla squadra, migliorando il lavoro di Cioffi: "L'allenatore è stato un giocatore molto importante nell'Udinese. È un tecnico molto aggressivo e motivazionale. Inoltre, è stato molto intelligente. Ha mantenuto ciò che funzionava e aggiunto alcune idee. Questo ci ha dato molta fiducia e ci ha aiutato a fare un ottimo inizio. Siamo leoni e sappiamo che dobbiamo correre più veloci degli altri per vincere". Infine ha concluso parlando della sua storia d'amore con l'Udinese, paragonata a quella di Di Natale: "No, perché sto molto bene dove sono. Ho questa stagione e un'altra, ma tutto può succedere e la proprietà lo sa. In estate potevo trasferirmi, non è successo, ma siamo sereni. Me ne sarei andato solo per un trasferimento favorevole a tutti". Cambiando rapidamente discorso, non perdere le parole del patron Pozzo. Ecco le dichiarazioni del presidente <<<