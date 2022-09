Udinese | Deulofeu is on fire: solo Messi crea di più. Rassegna stampa

Il team bianconero ha iniziato la preparazione verso il prossimo incontro di campionato. Ieri doppia seduta al Bruseschi sotto gli ordini di Andrea Sottil che però ha dovuto fare a meno dei diversi nazionali. Sono ben sette i talenti convocati con le nazionali, ma questo non cambia il pensiero del tecnico che vuole sempre la massima concentrazione, soprattutto in vista della gara contro l'ex Cioffi.

La società non vede l'ora di poter continuare a mettere in fila tutti questi risultati positivi. Le motivazioni iniziano a moltiplicarsi e il gruppo si continua ad unire con la conseguenza che la squadra non vede l'ora di scendere sul campo da gioco per mettere in difficoltà ogni avversario. Non perdere ogni novità nella rassegna stampa <<<