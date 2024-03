News Udinese | Deulofeu ottimista: “Buone notizie dopo le visite mediche”

Nella situazione di caos che attanaglia Udinese ormai da inizio stagione, arriva una buona notizia. Infatti arrivano importanti novità sul fronte Deulofeu, assente da più da un anno. Lo spagnolo ha pubblicato una foto nelle storie del suo profilo Instagram in cui ha comunicato un messaggio importante per tutti i tifosi dell'Udinese. "Buone notizie dopo le visite mediche. Spero presto di poter fare un grande passo e che sia una gioia per tutti". Che sia il segnale di un importante annuncio (come magari una data di rientro) non lo si sa ma dopo le parole pessimiste di un paio di settimane fa Geri è di certo nello stato d'animo giusto.