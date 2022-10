News Udinese | Deulofeu al palo: nessuno ha colpito più legni di lui

L'attaccante spagnolo sta incontrando diversa sfortuna in questo avvio di campionato. I legni gli hanno detto di no in diverse occasioni

Redazione

L'Udinese continua a sorprendere. La squadra di Sottil è arrivata a quota 9 risultati utili consecutivi e adesso arriva anche l'opportunità di fare bene in Coppa Italia. Dopodomani sarà di scena alla Dacia Arena la sfida valida per il turno preliminare contro il Monza di Raffaele Palladino. I brianzoli hanno dimostrato un ottimo periodo di forma, nonostante la sconfitta per 1-0 subita sabato al Castellani di Empoli. La vincente sfiderà la Vecchia Signora agli ottavi previsti per gennaio.

I bianconeri invece arrivano a questa partita dopo l'ennesima prestazione convincente, contro una delle squadre più forti del nostro campionato. Pareggio che sa di beffa, soprattutto vista l'opportunità avuta da Deulofeu verso la fine, rinnegata dalla traversa della porta difesa da Provedel. E non è la prima in questo avvio per Gerard Deulofeu, che da ieri pomeriggio guida una classifica sfortunata: lo spagnolo infatti è il giocatore che al momento ha colpito più legni in campionato. Deulofeu si trova in vetta a questa particolare classifica avendo colpito quattro legni tra pali e traverse, seguito da Henry del Verona a quota 3.

Parole da leader

Anche contro la Lazio è arrivata un'altra importante risposta da parte della formazione friulana. L'Udinese, anche senza i tre punti, torna dall'Olimpico con la consapevolezza di essere squadra per davvero. Questo il commento sui social della stella friulana Gerard Deulofeu: "Applausi per ogni uno di questa squadra. In questa Udinese c'è una forza". Parole da leader che dimostrano come il catalano ora si senta a pieno titolo il capitano carismatico di questo gruppo. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita non puoi perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera. Ecco le valutazioni assegnate dopo il grande incontro di ieri pomeriggio. Le pagelle di Lazio-Udinese <<<.