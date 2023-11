News Udinese | Deulofeu su Pereyra: “Sei tornato per questi notti”

Deulofeu su Pereyra

A complimentarsi è stato anche Gerard Deulofeu che ha scritto un messaggio per l'argentino nelle sue storie Instagram: "Sei tornato per queste notti". Ora i bianconeri aspettano anche il proprio numero 10, fuori ormai da tanti mesi. Per quanto riguarda il programma riabilitativo del catalano non si sa ancora una data per il rientro. Nel mentre, Cioffi si gode il ritorno al gol del Tucumano.