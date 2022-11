Udinese – Deulofeu sul podio della classifica / Il dato non farà piacere

La squadra si gode questo periodo di vacanza per ricaricarsi in vista della ripresa. Nel frattempo Gerard Deulofeu si prende il terzo posto

Redazione

La squadra dei Pozzo ha sorpreso tutti nelle prime giornate di questo campionato. L'idea è quello di continuare a farlo anche nei prossimi mesi, con un sogno ed un obiettivo chiamato Europa. La società non vede l'ora di fornire a Sottil una squadra in grado di poter ambire a queste posizioni di vertice, anche se per il momento basta semplicemente mettere sul campo da gioco la formazione migliore per poter ambire a quel traguardo. Spulciando i vari dati e le classifiche sul nostro campionato, però, ci accorgiamo subito di una vera e propria sorpresa sul campo. La stella della squadra Gerard Deulofeu occupa il terzo posto in una classifica che non farà piacere ai tifosi bianconeri. Ecco di cosa stiamo parlando.

Nel conto delle grandi occasioni da gol mancate, il giocatore spagnolo si trova al secondo posto a pari merito con Lautaro Martinez e Victor Oshimen. Al primo con una di vantaggio su tutti gli altri ci troviamo Tammy Abraham. Sicuramente essere avanti in questa classifica vuol dire che la squadra crea e segna tanto, ma se poi troviamo un Deulofeu con soli due gol segnati a qualche giornata dalla fine del girone d'andata sicuramente non fa piacere. Ricordiamo anche che alcune occasioni sono stata a dir poco clamorose, visto che avrebbero potuto dare la vittoria alla squadra di Sottil, come il tiro a tu per tu contro la Cremonese (al 94esimo minuto).

La seconda parte della stagione — Adesso ci si aspetta un vero e proprio salto di qualità e soprattutto un po' più di precisione sotto la porta. Gerard vuole essere protagonista ed infatti sta lavorando intensamente per poter recuperare in vista del nuovo inizio (fissato per il quattro di gennaio).