News Udinese | Deulofeu preoccupa: non c’è ancora la data del suo rientro

L'attaccante catalano è fermo da più di sei mesi e non sembra esserci sicurezza sul suo ritorno in campo. Sottil studia la contromossa

Le condizioni di Gerard Deulofeu spaventano l'ambiente bianconero. Il problema rimane il suo ginocchio, che ancora non dà segnali confortanti. L'attaccante catalano è fuori ormai dal 22 gennaio 2023, quando rientrò dall'infortunio al ginocchio per giocare appena 13 minuti contro la Sampdoria. Poi non ha più messo piede in campo. Le ultime notizie ufficiali risalgono al 21 agosto, quando Deulofeu stesso ne aveva parlato così: “È un infortunio lungo, sapete cosa succede quando uno si opera. Sto aspettando il via libera per andare, vorrà dire che il mio corpo è pronto e preparato a rispondere alla mia voglia di tornare. Bisogna avere pazienza”.

Sottil e la società fino a questo momento non ne hanno parlato, e quindi non si conoscono i tempi di recupero. Inizialmente si parlava di post sosta di settembre, ma ormai siamo quasi arrivati alla data e non si è mai allenato in gruppo. Negli ultimi giorni Gerard ha fatto diversi tipi di terapie, ancora non si è mai allenato sul campo.

Gerard le sta provando tutte. Al momento la realtà dice che non si può fissare una data per il rientro, non ci possono essere certezze. La prudenza sarà d'obbligo. Solo una situazione da monitorare settimana dopo settimana. Da quando tornerà ad allenarsi in campo può passare comunque più di un mese per tornare in campo, da quando si allenerà con il gruppo potrebbe volerci ancora qualche settimana. Aspettiamo questi step, poi si potrà capire qualcosa in più. Deulofeu freme, ma adesso preoccupa. Toccherà a Thauvin farne le veci.

