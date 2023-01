News Udinese / Deulofeu ora preoccupa: necessarie visite specialistiche

L'Udinese si prepara a questa ultima settimana di mercato. La squadra ha ancora tanti dubbi e problematiche da risolvere, a partire dal difensore centrale che non è ancora stato individuato e di conseguenza lascia un buco importante nel cuore della squadra. Nelle ultime ore inoltre si sono aggiunte altre preoccupazioni che riguardano le condizioni di Gerard Deulofeu . Il catalano è uscito anzitempo dalla gara con la Sampdoria per il riaccusarsi del problema al ginocchio. Il dolore non passa e ora l'Udinese vuole vederci chiaro.

Il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato riguardante Gerard Deulofeu, non al meglio delle sue condizioni da qualche settimana. Queste le parole: "Udinese Calcio comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l'iter di recupero". Seguiranno aggiornamenti sui relativi tempi di recupero". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista di questa ultima settimana di calciomercato. In programma c'è un affare che potrebbe stravolgere questa ultima settimana. Gerard Deulofeu non è ancora al sicuro. Se dovesse partire Zaniolo, la Roma farà un tentativo: il punto <<<