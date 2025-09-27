Udinese – Deulofeu fa progressi! Le parole dello spagnolo

Gerard Deulofeu ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo infortunio e al fatto che ci siano progressi

Lorenzo Focolari Redattore 27 settembre - 09:13

Gerard Deulofeu ci crede e lavora per tornare in campo.

Il calciatore prosegue nelle sue sedute di allenamento per risolvere il problema al ginocchio che lo ha afflitto per diversi anni. Per lui è stata una lunga sofferenza, ma ora Deulofeu inizia a vedere una possibilità di ripresa. In un'intervista con Flashscore, l'attaccante ha espresso la sua gratitudine verso l'Udinese e la famiglia Pozzo; ecco le dichiarazioni di Deulofeu.

Le parole di Deulofeu

Le dichiarazioni di Deulofeu: "Sarà estremamente impegnativo, ma il mio obiettivo è fare la storia. Credo di poter diventare il giocatore che ha mancato più a lungo il campo per poi riuscire a ritornare. Sarebbe un traguardo incredibile e significativo per me. Voglio farlo per la mia famiglia e per i miei figli. Sono venuti al mondo sapendo che sono un calciatore e ora che sono un po’ più grandi mi chiedono di tornare in campo, e questo mi sconvolge”.

Sui progressi:

"Si sta osservando un miglioramento nella zona della cartilagine, poiché senza di essa, affrontare il contatto tra ossa sarebbe impossibile. In passato mi allenavo un giorno e poi dovevo riposare per due. Ora il mio ginocchio sta rispondendo positivamente e, sebbene il ritorno sembri ancora distante, è un buon segnale".

Sull'Udinese

"Sono qui da due anni e mezzo. Mi sento fortunato perché la mia squadra, il presidente e i compagni dell'Udinese mi stanno supportando in questo periodo. Fortunatamente posso allenarmi quotidianamente. L'avere la possibilità di esercitarmi ogni giorno nel mio stadio mi dà molta forza. Ho un rapporto fantastico con la famiglia Pozzo. Mi è stata data questa chance e loro mi stanno aspettando, sono grato e spero di restituire la loro fiducia con il mio ritorno".