News Udinese | Deulofeu quando ritorna? Valutazioni sul suo futuro

Lo spagnolo non gioca da un anno e mezzo e non si sa ancora una data per il rientro in campo. La dirigenza bianconera riflette

Riccardo Focolari Redattore 31 maggio 2024 (modifica il 31 maggio 2024 | 14:53)

12 novembre 2022. Da quel giorno, a Napoli, Gerard Deulofeu non è più sceso in campo. Il rientro di Gerard Deulofeu è ancora di difficile previsione e in casa Udinese è arrivato il momento di fare delle valutazioni. Il supporto dello spagnolo ai compagni non è mai mancato ma la sua condizione fisica non gli permette al momento di lavorare al Bruseschi agli ordini del mister.

Terapie e palestra saranno sufficienti per rivederlo in campo con la maglia bianconera la prossima stagione? È questa la domanda che si stanno facendo i dirigenti friulani. In merito, il Direttore Generale Franco Collavino ha risposto così ai nostri microfoni: “Il primo sentimento è quello di profondo senso di rispetto. Lo aspettiamo".