News Udinese – Deulofeu rientra? Il commento del preparatore

La squadra bianconera continua a lavorare in preparazione dei prossimi impegni di campionato domani si scenderà in campo e lo si farà contro l’Atalanta, ma nel frattempo c’è sempre un giocatore che tiene banco. Il club aspetta il possibile rientro di Gerard Deulofeu . Proprio nel corso delle ultime ore ha fatto il punto della situazione, il preparatore atletico. Passiamo alle sue dichiarazioni.

Jordi Garcia, preparatore dell'Udinese ha commentato ad AS: "Gerard è un calciatore che non gioca da 2/3 anni. Sarebbe il recupero più grande della storia, ma dobbiamo lavorare in maniera graduale. Posso dire che se dovessimo arrivare al rientro sarebbe un vero e proprio miracolo. Lui è consapevole della difficoltà".