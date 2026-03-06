mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Deulofeu rientra? Il commento del preparatore

News Udinese – Deulofeu rientra? Il commento del preparatore

Il calciatore spagnolo continua a lavorare per un ritorno sul campo da gioco che avrebbe dell’incredibil. Ecco tutti i dettagli
La squadra bianconera continua a lavorare in preparazione dei prossimi impegni di campionato domani si scenderà in campo e lo si farà contro l’Atalanta, ma nel frattempo c’è sempre un giocatore che tiene banco. Il club aspetta il possibile rientro di Gerard Deulofeu. Proprio nel corso delle ultime ore ha fatto il punto della situazione, il preparatore atletico. Passiamo alle sue dichiarazioni.

Jordi Garcia, preparatore dell’Udinese ha commentato ad AS: “Gerard è un calciatore che non gioca da 2/3 anni. Sarebbe il recupero più grande della storia, ma dobbiamo lavorare in maniera graduale. Posso dire che se dovessimo arrivare al rientro sarebbe un vero e proprio miracolo. Lui è consapevole della difficoltà”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Rivoluzione in attacco? Due restano, uno va <<<

