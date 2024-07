Notizie Udinese | Deulofeu: “Scelta fatta per venire incontro alla società”

Deulofeu non è più un giocatore dell'Udinese. Nonostante questo, lo spagnolo sta continuando a lavorare duro per lo scatto decisivo in vista della ripresa totale dall'infortunio. Recentemente è stato ospite del canale Twitch Jijantes Futbal Club, dove ha parlato del suo ultimo anno e mezzo: “Non aver potuto giocare a calcio le scorse due stagioni è una delle cose che mi hanno fatto più male. Dovevo prima affrontare la lesione, ma l'altro problema erano i miglioramenti frenati a causa del liquido nelle ginocchia, che continuava a provocare un'infiammazione. Finchè non mi sono ristabilito del tutto non ho potuto correre. Senza la vicinanza delle persone che mi circondano e del modo in cui ho organizzato la mia vita negli ultimi 5 o 6 anni, non ne sarei uscito”. Prosegue parlando del recupero dall'infortunio: In seguito ai primi mesi di recupero, credi che non manchi molto, ma poi ti accorgi che non è così”.