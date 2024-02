Udinese – Deulofeu shock: “Non so se tornerò a giocare”

"Sono appassionato di salute dopo tutto quello che mi è successo. Sono fregato. Non sono stato in grado di fare ciò che amo fare per molto tempo. Sono stato fuori dal campo per più di un anno. È stato molto complicato, ma per fortuna sono riuscito a fare un grande cambiamento a livello personale. Sono molto felice del mio cambiamento, di chi mi è stato accanto e di ciò che ho creato nella mia vita. Questo mi sta salvando, perché quando non hai una vita organizzata a livello personale, un colpo così duro, con così tante operazioni alla gamba... probabilmente sarei caduto in depressione. Da mesi so che potrebbe succedere che non giocherò più e devo accettarlo. Ci sto provando, comunque".