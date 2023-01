News Udinese – Deulofeu si opera al ginocchio: il comunicato del club

Bruttissime notizie in casa bianconera. La società friulana ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui annuncia l'operazione di Gerard

Sembrava che non fosse nulla di grave e invece, a sorpresa, è arrivata la bomba! Lo stesso mister Sottil aveva detto ai microfoni di DAZN nel post-partita contro la Sampdoria che: "avevamo deciso di sostituirlo in via precauzionale, in comune accordo (con il giocatore) ma non dovrebbe essere niente di importante". Purtroppo, invece, pochi minuti fa l'Udinese ha rilasciato il seguente comunicato sul sito ufficiale del club: "Udinese Calcio comunica che, all'esito del consulto specialistico effettuato, Gerard Deulofeu dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. L'intervento sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma".