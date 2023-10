Udinese – Deulofeu a Sottil: “Grazie per il cuore che hai dato all’Udinese”

Gerard Deulofeu ha salutato il tecnico Andrea Sottil attraverso un messaggio social. Il calciatore spagnolo sappiamo benissimo che da davvero molta importanza alla comunicazione online ed anche in questo caso non è mancato il suo parere sull'Udinese. Ecco le dichiarazioni di Deulofeu su Sottil.

"Grazie per il cuore e la passione che hai dato all’Udinese. Ho apprezzato molto il tempo che ho potuto trascorrere con te. Buona fortuna!" C'è sicuramente rammarico da parte del calciatore spagnolo, visto che non ha potuto aiutare in prima persona il tecnico in questo difficile periodo. Adesso, però, bisogna darsi da fare in questo nuovo percorso.