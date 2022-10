News Udinese | Deulofeu suona la carica: “É una settimana che ci aiuterà”

Una settimana nera. Può capitare, è naturale, ora però l'Udinese non si deve disunire e deve trovare l'energie giuste per affrontare domenica prossima la Cremonese. La strada è ancora lunga e tortuosa e le cadute servono per misurare il livello di maturità di una squadra. Ci sono solo due opzioni percorribili: lasciare la presa o continuare facendo tesoro dei propri errori. Vedere i bianconeri così in alto dopo undici partite può far soffrire di vertigini, soprattutto per un club abituato a trascorrere negli ultimi anni il suo campionato in lidi ben diversi della classifica. Adesso tocca a Sottil e ai leader prendere per mano i friulani e guidarli verso obiettivi ambiziosi.