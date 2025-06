News Udinese – Deulofeu torna a parlare della sua situazione

Dopo due anni e mezzo lontano dai campi, Gerard Deulofeu condivide la sua esperienza con Sport durante un episodio del nuovo programma 'ADN Masia'. "Ho subito un grave infortunio al ginocchio, aggravato da un'infezione alla cartilagine. Sto svolgendo allenamenti e mi sto preparando per un possibile ritorno, ma non posso stabilire delle tempistiche - ha precisato - Quello che ho non è un infortunio con un recupero di sei, sette o otto mesi. È davvero difficile perché a volte faccio progressi, ma ci sono anche dei passi indietro, e non si può mai sapere se ce la farò. Ma sono determinato e non intendo arrendermi. Farò tutto il possibile per tornare a giocare. "

E per quanto riguarda il futuro?"In tutto questo tempo c'è spazio per ogni cosa, e ho riflettuto anche sul ritiro. Quello che so con certezza è che desidero rimanere connesso al mondo del calcio, perché è la mia vita. Non sono sicuro di poter tornare a giocare, ma sono consapevole che il calcio rappresenta la mia esistenza. È passato più di due anni e mezzo da quando gioco. Ho subito un grave infortunio al ginocchio, complicato da un'infezione alla cartilagine. Sto continuando ad allenarmi e mi sto preparando per un ritorno, ma non posso darmi delle scadenze".