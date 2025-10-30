Udinese – Di Bello bocciato dai giornali! il commento della moviola

Due rigori dalle molteplici letture, in mezzo al campo qualche indecisione di troppo: la moviola dell'arbitro Di Bello

Lorenzo Focolari Redattore 30 ottobre - 12:18

L'arbitro Di Bello ha diretto la gara tra Juventus e Udinese nella giornata di ieri. Il match ha visto la Vecchia Signora trionfare per 3 a 1 ma sussiste qualche polemica soprattutto intorno agli episodi da rigore.

GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 — Il primo penalty dato alla Juve è discusso: Goglichidze e Vlahovic si toccano. Concordo con il secondo rigore”. Specifica: “Dopo due minuti Di Bello fischia il rigore per la trattenuta di Goglichidze su Vlahovic. Questo penalty è incerto, poiché Vlahovic tiene il difensore dell’Udinese per mantenere la posizione. Al 16° viene annullato il gol di Vlahovic per un fuorigioco chiaro di Mc Kennie. Al 63° Locatelli commette un fallo duro su Karlstrom senza ricevere un cartellino giallo. Al 93° Yildiz anticipa Goglichidze e il rigore, dopo richiamo del Var, è evidente.

CORRIERE DELLO SPORT 5 — La partita era andata bene per Di Bello fino al recupero, quando, richiamato all’OFR, fischia un rigore che a Rocchi non piace affatto. È lo stesso tipo di contatto leggero di Firenze (Bernardeschi-Sabiri, laterale, e questo posteriore). Un rigore dubbio. Per non dire che non andava dato.

ERRATO

Yildiz allunga la gamba, Goglichidze fa lo stesso ma è in ritardo; il contatto (dietro il piede destro) è lieve e marginale. Avrebbe dovuto lasciare giocare, invece Di Bello commette un errore grosso fischiando a favore della difesa, e il VAR lo considera un rigore. OFR e rigore che farà infuriare Rocchi.

CI STA

Goglichidze tiene la maglietta di Vlahovic che stava per allontanarsi, senza contatti bassi. Si nota anche la trattenuta (meno evidente per la verità) dell’attaccante bianconero su Goglichidze davanti alla maglietta.

FUORIGIOCO

Vlahovic segna un altro gol, ma l’assistente Bercigli, molto bravo, segnala il fuorigioco di McKennie al momento del passaggio di Yildiz, l’americano è oltre Solet.

REGOLARE

La rete di Zaniolo è valida: sul tiro, infatti, Kamara si trova a terra dentro l'area in posizione di fuorigioco. Kamara è fermo, non disturba Di Gregorio.

COL DUBBIO

Gatti colpisce di testa, di fronte a lui c'è Kelly, oltre Atta e all'interno dell'area: sembra che Okoye riesca sempre a vedere il pallone (come anche Suzuki a Roma sul tiro di Soulé). Come la si interpreta? Resta un mistero.

TUTTOSPORT 5 5

Il Var interviene per correggere l'errore sul contatto tra Goglichidze e Yildiz. Inoltre, dichiara: “È un peccato che Marco Di Bello non riesca a esprimersi al meglio da diversi anni, poiché potrebbe davvero essere di grande aiuto al designatore Rocchi. L'arbitro di Brindisi, allo Stadium, registra un'altra prestazione inferiore alle sue possibilità, soprattutto in termini tecnici e gestionali. Passiamo ora ai due rigori. Di Bello assegna il primo dopo pochi minuti dall'inizio della partita per una spinta di Goglichidze su Vlahovic. Non sembra ci sia stato alcun contatto a terra, ma la maglia del giocatore serbo si allunga. Nel recupero del secondo tempo, lo stesso georgiano commette un fallo in area su Kenan Yildiz, ma il direttore di gara di Brindisi inizialmente giudica erroneamente il fallo come un’infrazione offensiva: il turco anticipa e viene colpito dal georgiano. È corretto richiamare l’OFR e modificare la decisione concedendo il penalty per i bianconeri. Dal punto di vista disciplinare, Di Bello è più coinvolto nel secondo tempo: la partita, che ha visto un confronto sostanzialmente corretto tra le due squadre, si chiude con cinque cartellini gialli. Inizialmente viene ammonito Goglichidze per il fallo costo di rigore su Vlahovic, mentre poi vengono giustamente sanzionati Piotrowski (per le proteste), Lovric, Miller e Di Gregorio.