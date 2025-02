Udinese-Venezia | Di Francesco nel postgara: “vogliamo ripartire..”

Eusebio Di Francesco , ha commentato nel post partita la sconfitta subita contro l'Udinese : "Il primo tempo eravamo disposti bene in campo, abbiamo concesso un solo tiro, poi però siamo stati un po' troppo frettolosi nelle scelte finali, hai un attacco leggero per avere anche maggiore qualità nel rifinire.

L'allenatore ha continuato: "Nel secondo tempo invece ci siamo ritrovati sotto di due gol quasi senza accorgercene, tanti errori, l'abbiamo ripresa, poi però non possiamo farci saltare così da un difensore centrale, fortissimo, ma non è un trequartista. Piccole cose che non ci possiamo più permettere. Poi non è stato un gennaio facile, voglio però ripartire con quella solidità e la spensieratezza che sono basilari".