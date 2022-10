News Udinese – Di Gennaro: “I bianconeri mi ricordano l’Atalanta”

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla squadra che ha sorpreso tutti in questo inizio di campionato. Ecco il suo pensiero

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La Dacia Arena è pronta quanto la squadra allenata da Andrea Sottil. L'avversario di domenica pomeriggio, però, non sarà dei più semplici visto che stiamo parlando dell'Atalanta di Giampiero Gasperini. Una squadra solida e che negli ultimi anni è sempre stata ai massimi livelli del calcio italiano. Dopo una stagione un po' altisonante, la corazzata bergamasca sembra essere ritornata e pronta per le posizioni di vertice. Nelle ultime ore ha preso il microfono anche l'ex calciatore e giornalista RAI Antonio Di Gennaro. Ecco il suo parere sulla squadra friulana che sta sorprendendo tutti.

"L'Udinesemi ricorda un po' l'Atalanta". Questo è il fulcro su cui si instaura il discorso dell'ex Hellas Verona. Un'affermazione del genere, però, non può fare altro che piacere alla dirigenza friulana, perché vuol dire che è stata intrapresa la strada giusta. Di Gennaro ha poi continuato chiarendo che il team gioca un ottimo calcio e tutte le avversarie si troveranno davanti sempre una squadra molto fisica e capace di mettere in crisi tutte le avversarie. Inoltre ha confermato che per poter vedere se l'Udinese potrà lottare fino alla fine con le società di vertice, bisogna aspettare settimana prossima e i due incontri con l'Atalanta del Gasp e i biancoazzurri di Maurizio Sarri.

Le ultime sul prossimo match

Proprio a proposito di prossimo incontro, arrivano delle notizie molto importanti. Il pubblico vuole sostenere i suoi campioni dall'inizio alla fine dell'incontro ed infatti lo stadio viaggia verso un tutto esaurito storico. Da molto tempo non si vedeva una passione di questo tipo in quel di Udine. Adesso la corazzata allenata da Andrea Sottil è pronta per fare la differenza e portare il nome della città friulana di nuovo in alto.