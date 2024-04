Notizie Udinese / Di Gennaro: “Sfida decisiva in ottica salvezza”

Manca sempre meno allo scontro salvezza di sabato contro il Verona. Del match, ha parlato Antonio Di Gennaro , ex calciatore ed ora opinionista per la Rai, in un'intervista al Messaggero Veneto.

“Verona-Udinese può essere già decisiva per entrambe in ottica salvezza. Il pareggio a Bergamo la dice lunga sull’anima di questo Verona stravolto dal mercato a gennaio, ma tenuto sempre vivo da Marco Baroni. Il match si potrà decidere nelle rispettive fasi difensive. Ho visto che il Verona ha preso due gol su disimpegno a Bergamo dall’Atalanta e quindi i gialloblù avranno lavorato molto su quegli errori in settimana, e anche sulle marcature preventive sia a livello individuale che di reparto. Anche l’Udinese deve ancora trovare la quadra migliore nella fase difensiva, ma con Samardzic che sta bene davanti ha una linea in più. Il Verona non può andare incontro a un’altra sconfitta casalinga dopo il Genoa e l’Udinese se la gioca anche con Lucca che è entrato nel giro della Nazionale. Conterà l’atteggiamento, ma vedo molto equilibrio".