Mercato Udinese | Di Marzio su Lucca: “I friulani lo riscatteranno”

L'esperto di mercato ha analizzato tra le altre cose il futuro dell'ex attaccante del Pisa. La dirigenza friulana è al lavoro per riscattarlo

A margine dell'evento organizzato dall'Udinese "Business Connect", il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato ai canali ufficiali del club dei bianconeri: "Ho parlato con Cannavaro che mi ha ribadito come questa realtà sia unica. Lui può pensare solo ad allenare e non ce ne sono tante altre in Italia che ti permettono ciò. L'ho visto molto sul pezzo e anche la squadra ha cambiato atteggiamento facendo tanto possesso palla".