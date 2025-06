News Udinese – I primi sviluppi di mercato! Il piano bianconero

La società bianconera inizia a muoversi per il mercato estivo, sia per quanto riguarda le cessioni e gli eventuali acquisti

Lorenzo Focolari Redattore 9 giugno - 09:23

L’Udinese si trova in una fase estiva che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro della società, sia dal punto di vista gestionale che in merito al mercato dei calciatori. La trattativa per l’ingresso del fondo americano è ancora in fase di sviluppo. Anche se il processo sta procedendo più lentamente del previsto, c'è una forte impressione che qualcosa di significativo stia per verificarsi. Lo stesso Giampaolo Pozzo ha confermato questa sensazione, dichiarando di voler rimanere coinvolto nella società, collaborando attivamente con i nuovi proprietari.

In parallelo, Gino Pozzo e Gianluca Nani stanno già lavorando per formare la squadra in vista della stagione 2025/26. Il tempo è limitato e il mercato dei calciatori dell’Udinese si sta intensificando, con varie situazioni da seguire attentamente. In particolare, i casi di Bijol, Solet e Lucca sono fondamentali. Le loro eventuali vendite potrebbero generare fondi importanti, ma costituirebbero anche significative perdite per la squadra di Runjaic, considerando l'importanza dei tre nel campionato recente.

Altri membri della rosa stanno anche aspettando di capire quale sarà il loro destino. Kabasele, il cui contratto scade, potrebbe restare ma con uno stipendio ridotto, mentre Giannetti e Brenner potrebbero tornare in Sud America. Anche Lovric ed Ehizibue si trovano in una situazione incerta, poiché sono seguiti da altre squadre.

Per quanto riguarda gli acquisti, si fa notare il primo nome concreto: Nicolò Bertola, difensore del 2003 che sta per terminare il suo contratto con lo Spezia. Il giovane difensore ha attirato l'interesse di diverse squadre di Serie A, ma l'Udinese sembra aver avviato trattative serie. Se ci dovessero essere cambiamenti nel reparto difensivo, l'ex giocatore dello Spezia sarebbe un elemento interessante, sia per il futuro che per il presente immediato.