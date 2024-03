Notizie Udinese | Di Michele: “Lucca è un giocatore interessante”

David Di Michele ha vestito il granata in due fasi tra il 2007 e il 2010, realizzando 10 reti in 43 presenze. Le stagioni più belle le ha però vissute nell’Udinese di Spalletti, portata clamorosamente in Champions nel 2005 con 15 reti. Il doppio ex della sfida ha parlato a Tuttosport dell’anticipo di sabato. In particolare, dell’Udinese ha detto: “Erano diversi anni che non si vedeva una Udinese così in difficoltà in campionato. La vittoria a Roma contro una Lazio in crisi, ma piena di elementi di talento, è di quelle pesanti, soprattutto guardando la classifica. Adesso i bianconeri hanno meno qualità rispetto al passato, vedo solo Pereyra di alto livello in rosa: per il resto ci sono tanti giovani, molti dei quali sconosciuti e con doti tutte da scoprire”.