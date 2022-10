Udinese / Totò Di Natale compie 45 anni: da bomber a vicepresidente

È dello scorso settembre la notizia dell’approdo di Totò Di Natale all’Orvietana, club di serie D, con la carica di vicepresidente. Una collaborazione molto attiva quella tra l’ex bomber e il club umbro, tanto che Di Natale viaggia spesso insieme alla squadra per seguire le gare dei suoi nuovi ragazzi. "Quando giocavo a Roma o a Napoli mi fermavo sempre tre giorni a Orvieto, in questa bellissima città — aveva confessato Di Natale alla sua presentazione —. Sono qui a disposizione del presidente per portare la mia esperienza e migliorare la società". E pure per non perdere di vista il figlio. Il giovane calciatore, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili di Fiorentina ed Empoli, si è trasferito proprio a Orvieto alla prima esperienza tra i grandi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul club bianconero. Cinque nomi per il prossimo mercato <<<