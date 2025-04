Udinese – Di Natale: “Spero di vedere un buon risultato contro il Milan”

Totò Di Natale è stato ospite in collegamento nel programma Buon Weekend di Sky Sport . Durante l'intervento, ha affrontato diversi temi, tra cui la lotta per il titolo, i nuovi protagonisti di questa Serie A , la questione della salvezza e, ovviamente, la sua amata Udinese .

Proprio venerdì sera, l'Udinese si appresta a affrontare il Milan per la trentaduesima giornata di Serie A . I rossoneri non stanno attraversando un periodo facile e l'ex attaccante friulano auspica di poter ottenere un buon risultato contro di loro. "L'Udinese è una squadra valida, guidata da un ottimo allenatore, e sta dimostrando di poter competere con tutti. Spero di vedere un buon risultato contro il Milan. Vorrei anche fare i miei complimenti alla società, perché l'Udinese sta disputando un campionato importante".

Ha speso parole di elogio anche per Lucca: "Lucca ha dimostrato di avere grande valore, è un ragazzo molto interessante. So che molte squadre lo stanno seguendo; mi auguro che continui su questa strada, perché ha un futuro luminoso davanti a sé, anche con la Nazionale".