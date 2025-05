News Udinese – Di Natale: “Sanchez? Può rendere ancora molto…”

La leggenda bianconera ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra di Kosta Runjaic parlando anche del Nino Maravilla

Lorenzo Focolari Redattore 22 maggio - 09:51

Di Natale — Antonio Di Natale ha rilasciato un'intervista a TV12 in occasione della presentazione dell'autobiografia di Andrea Carnevale. "Posso dire che l'Udinese ha intrapreso un buon cammino, ha totalizzato 44 punti e forse avrebbe potuto conseguirne qualcuno in più, ma credo si possa ritenere soddisfatti. Quando dico che avrebbe potuto ottenere di più, mi riferisco ai punti in classifica in generale, non alla qualificazione in Europa, dove attualmente ci sono formazioni più attrezzate. "

Sanchez — Di Natale ha anche discusso delle performance di Sanchez e dei loro trascorsi come compagni: "Sanchez è un ragazzo straordinario, tornato a Udine con la ferma intenzione di fare bene, con grande determinazione. Anche se desidera sempre giocare, sono le decisioni del mister che contano. Non posso sapere com'è il loro rapporto, solo loro lo conoscono, ma posso affermare che Sanchez può ancora rendere molto per l'Udinese ed è un giocatore di grande valore. Conservo un ottimo ricordo di tutti gli anni trascorsi in Friuli, ma sicuramente quelli passati con lui sono stati speciali, poiché alla fine riuscivamo sempre a qualificarci per l'Europa, raggiungendo le fasi finali della Coppa Italia e formando una squadra davvero formidabile. Sì, ho dei bellissimi ricordi di quegli anni, eravamo come l'Atalanta attuale. Non penso che il calo sia dipeso dal mio ritiro, dato che sono partiti anche altri grandi giocatori. È stato un periodo fantastico, che sarà difficile ripetere. "

Il no alla Juventus — Il no alla Juventus: "Sono sempre molto orgoglioso di quanto ho realizzato a Udine e della mia decisione di rimanere in Friuli. Anche quando ho lasciato Udine avevo altre proposte per continuare a giocare, ma ho scelto di concludere la mia carriera qui. Spero che il club possa tornare in Europa per rivivere le emozioni che abbiamo provato quando giocavo. Il rifiuto alla Juve è stata una decisione presa con il cuore, non ho pensato ai soldi, ma ho voluto rispettare la famiglia Pozzo. Non mi sono mai pentito di questa scelta, anche perché ho creato legami incredibili e straordinari con la comunità e i tifosi. È stata una scelta di vita fondamentale per me e la mia famiglia".